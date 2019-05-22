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Україна стала світовим лідером за темпами приросту курячого експорту

Україна стала світовим лідером за темпами приросту курячого експорту

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Україна стала світовим лідером за темпами приросту експорту свіжої курятини, передає УНН з посиланням на worldstopexports.com

Повідомляється, що з 2014 по 2018 роки вітчизняні виробники наростили експорт продукту на 5106,7%.

На другому місці - Польща. За останні чотири роки поляки збільшили поставки свіжої курятини за кордон на 95,5%.

В даному списку присутні також Австрія (+ 41,5%) і Китай (+ 37%).

Більш того, Україна потрапила в п'ятірку світових лідерів за темпами зростання експорту замороженої курятини. З 2014 по 2018 рік українські пташники наростили експорт продукту на 33,6%

В даному рейтингу Україну випередив Таїланд (+ 67,5%), Польща (+ 44,8%) і Чилі (+ 33,7%).

Раніше УНН повідомляв, що в минулому році Україна піднялася на шосте місце в світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна - серед трьох головних постачальників.

Птахівники забезпечили Україні в 2018 році 500 млн доларів валютної виручки, з них 450 млн доларів - це частка агрохолдингу Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (МХП), який є головним експортером в країні. Компанія здійснює 88,2% всіх зовнішніх поставок м'яса птиці на міжнародні ринки.

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