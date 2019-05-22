Украина стала мировым лидером по темпу прироста куриного экспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Украина стала мировым лидером по темпам прироста экспорта свежей курятины, передает УНН со ссылкой на worldstopexports.com
Сообщается, что с 2014 по 2018 годы отечественные производители нарастили экспорт продукта на 5106,7%.
На втором месте - Польша. За последние четыре года поляки увеличили поставки свежей курятины за границу на 95,5%.
В данном списке присутствуют также Австрия (+ 41,5%) и Китай (+ 37%).
Более того, Украина попала в пятерку мировых лидеров по темпам роста экспорта замороженной курятины. С 2014 по 2018 год украинские птичники нарастили экспорт продукта на 33,6%
В данном рейтинге Украину опередил Таиланд (+ 67,5%), Польша (+ 44,8%) и Чили (+ 33,7%).
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на шестое место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.
Птицеводы обеспечили Украине в 2018 году 500 млн долларов валютной выручки, из них 450 млн долларов - это доля агрохолдинга Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (МХП), который является главным экспортером в стране. Компания осуществляет 88,2% всех внешних поставок мяса птицы на международные рынки.