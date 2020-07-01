Україна стала краще захищати медиків від COVID-19 - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив ситуацію із захистом медичних працівників під час пандемії коронавірусу, відзначивши на динаміці зменшення кількості хворих COVID-19 медиків. Про це Глава держави зазначив під час традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу, яка відбулася під його головуванням, передає пресслужба Офісу Президента, інформує УНН.
Зазначається, що показник захворюваності на COVID-19 в Україні зріс і нині становить 58 осіб на 100 тисяч населення. Однак задіяння апаратів ШВЛ досить низьке – всього 6,5%.
Глава держави позитивно оцінив рівень догляду за хворими та захисту медиків.
"У нас доволі непоганий догляд за хворими. Адже й рівень задіяння ШВЛ-ів, і рівень смертності досить низький. Ми також стали краще захищати медичних працівників. Якщо в середині квітня серед захворілих медики становили п’яту частину, то зараз їх 9,5%. Будь-який хворий має отримати всю необхідну допомогу, але медиків треба захищати найбільше, адже вони – на передовій", – сказав Володимир Зеленський.
Вказується, що водночас уряд готується до другої хвилі пандемії.
"Національна поліція доповіла, що за останню добу вручила 484 протоколи громадським закладам, таким як ресторани, нічні клуби та інші, де зафіксовано порушення карантину", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні на COVID-19 захворіло 6 765 медпрацівників.