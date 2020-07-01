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Украина стала лучше защищать медиков от COVID-19 - Зеленский

Украина стала лучше защищать медиков от COVID-19 - Зеленский

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил ситуацию с защитой медицинских работников во время пандемии коронавируса, отметив на динамике уменьшения количества больных COVID-19 медиков. Об этом Глава государства сказал во время традиционного селекторного совещания по предотвращению распространения коронавируса, которое состоялось под его председательством, сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает УНН.

Отмечается, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения. Однако задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое - всего 6,5%.

Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.

"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛ-ов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5 %. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они - на передовой", - сказал Владимир Зеленский.

Указывается, что одновременно правительство готовится ко второй волне пандемии.

"Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксированы нарушения карантина", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине COVID-19 заболело 6765 медработников.

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