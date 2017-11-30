Україна стала другою в рейтингу країн із найдешевшим інтернетом

Згідно до оприлюднених результатів дослідження, середній показник вартості інтернет-послуг в місяць становить в Україні 5,52 долл США. Це перший в Європі та другий в світі за дешевизною показник, після Ірану, де ціна послуги становить 5,37 долларів.

Найдорожчі тарифи на інтернет в Буркіна-Фасо – там доступ до мережі коштуватиме в середньому 954,54 доллари на місяць.

До п'ятірки лідерів рейтингу потрапили також Росія, Молдова та Сирія.

Компанії проаналізували вартість більше 3 тисяч пакетів послуг інтернет-провайдерів у 196 країнах світу. Дослідження проводилось з 18 серпня по 12 жовтня 2017 року.

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