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Украина стала второй в рейтинге стран с самым дешевым интернетом

Украина стала второй в рейтинге стран с самым дешевым интернетом

Киев  •  УНН

 • 13875 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина оказалась на втором месте в мировом рейтинге стоимости широкополосного интернета. Такие данные обнародовала британская компания BDRC Continental совместно с провайдером Cable.co.uk, передает УНН.

Согласно обнародованным результатам исследования, средний показатель стоимости интернет-услуг в месяц составляет в Украине 5,52 долл. США. Это первый в Европе и второй в мире по дешевизне показатель, после Ирана, где цена услуги составляет 5,37 долларов.

Самые дорогие тарифы на интернет в Буркина-Фасо - там доступ к сети будет стоить в среднем 954,54 доллара в месяц.

В пятерку лидеров рейтинга попали также Россия, Молдова и Сирия.

Компании проанализировали стоимость более 3 тысяч пакетов услуг интернет-провайдеров в 196 странах мира. Исследование проводилось с 18 августа по 12 октября 2017 года.

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