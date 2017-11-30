Украина стала второй в рейтинге стран с самым дешевым интернетом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Украина оказалась на втором месте в мировом рейтинге стоимости широкополосного интернета. Такие данные обнародовала британская компания BDRC Continental совместно с провайдером Cable.co.uk, передает УНН.
Согласно обнародованным результатам исследования, средний показатель стоимости интернет-услуг в месяц составляет в Украине 5,52 долл. США. Это первый в Европе и второй в мире по дешевизне показатель, после Ирана, где цена услуги составляет 5,37 долларов.
Самые дорогие тарифы на интернет в Буркина-Фасо - там доступ к сети будет стоить в среднем 954,54 доллара в месяц.
В пятерку лидеров рейтинга попали также Россия, Молдова и Сирия.
Компании проанализировали стоимость более 3 тысяч пакетов услуг интернет-провайдеров в 196 странах мира. Исследование проводилось с 18 августа по 12 октября 2017 года.
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