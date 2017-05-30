Україна сподівається на швидке завершення процедури вступу в силу ратифікаційних грамот у Нідерландах – МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються на швидке завершення всіх необхідних внутрішніх процедур у Нідерландах для ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це йдеться у повідомленні прес-служби відомства, передає УНН.
"Сподіваємось на швидке завершення усіх необхідних внутрішніх процедур в Нідерландах та швидку ратифікацію Угоди Європейським Співтовариством з атомної енергії та Радою ЄС", - йдеться у повідомленні.
У МЗС України підкреслили, що Угода є ключовим дороговказом у впровадженні в Україні системних політичних та соціально-економічних реформ на основі найкращих європейських стандартів, спрямованих на підвищення рівня життя українців і українці за неї заплатили високу ціну.
У відомстві зазначили, що повноцінний вступ у силу Угоди про асоціацію України з ЄС "спільний моральний обов’язок".
"Разом ми здолали усі перешкоди на шляху ратифікації Угоди, разом забезпечимо якнайскоріше повноцінне набуття нею чинності та ефективну імплементацію", - додали в МЗС.
У відомстві також зазначили, що підтримка переконливої більшості сенату Нідерландів довела, що королівство є другом і партнером України на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції з Європейським Союзом.
Нагадаємо, 30 травня Cенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію між ЄС та Україною.