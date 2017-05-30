Украина надеется на скорое завершение процедуры вступления в силу ратификационных грамот в Нидерландах - МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины надеются на скорое завершение всех необходимых внутренних процедур в Нидерландах для ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает УНН.
"Надеемся на скорое завершение всех необходимых внутренних процедур в Нидерландах и быструю ратификацию Соглашения Европейским Сообществом по атомной энергии и Советом ЕС", - говорится в сообщении.
В МИД Украины подчеркнули, что соглашение является ключевым ориентиром во внедрении в Украине системных политических и социально-экономических реформ на основе лучших европейских стандартов, направленных на повышение уровня жизни украинцев и украинцы заплатили за него высокую цену.
В ведомстве отметили, что полноценное вступление в силу Соглашения об ассоциации Украины с ЕС "общий моральный долг".
"Вместе мы преодолели все препятствия на пути ратификации Соглашения, вместе обеспечим скорое полноценное вступление в силу и эффективную имплементацию", - добавили в МИД.
В ведомстве также отметили, что поддержка убедительного большинства сената Нидерландов доказала, что королевство является другом и партнером Украины на пути к политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом.
Напомним, 30 мая Сенат Нидерландов поддержал Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной.