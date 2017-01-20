Україна сподівається на ефективну співпрацю з новою Адміністрацією президента США – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент Україна Петро Порошенко зазначив, що Україна сподівається на продовження ефективної співпраці з новою Адміністрацією Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Про це він сказав, відповідаючи на запитання іноземних ЗМІ щодо очікувань від нової Адміністрації США, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
“Ми сподіваємось на продовження ефективної кооперації між Україною та США, підтримку трансатлантичної єдності”, — сказав П.Порошенко.
Президент ще раз наголосив, що незаконною анексією Криму та агресією на Сході України Росія порушила поствоєнну глобальну систему безпеки, яка базувалась на системі Ради безпеки ООН.
Глава держави підкреслив, що в існуючій ситуації НАТО є єдиним механізмом із підтримання безпеки.
“Продуктивна співпраця, включаючи співробітництво в безпековій та оборонній сфері, є надзвичайно важливими для України та глобальної безпеки”, — зазначив П.Порошенко.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив в інтерв'ю Bloomberg, що обраний президент США Дональд Трамп зараз має можливість використати увесь свій вплив для того, щоб підтримати Україну у її боротьбі за свободу і демократію.