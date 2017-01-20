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Украина надеется на эффективное сотрудничество с новой администрацией президента США - П.Порошенко

Украина надеется на эффективное сотрудничество с новой администрацией президента США - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 11819 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", - сказал П.Порошенко.

Президент еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.

Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.

"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", - отметил П.Порошенко.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg, что избранный президент США Дональд Трамп сейчас имеет возможность использовать все свое влияние для того, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу и демократию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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