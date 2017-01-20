Украина надеется на эффективное сотрудничество с новой администрацией президента США - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко отметил, что Украина надеется на продолжение эффективного сотрудничества с новой Администрацией Президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал, отвечая на вопросы иностранных СМИ относительно ожиданий от новой Администрации США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Мы надеемся на продолжение эффективной кооперации между Украиной и США, поддержку трансатлантического единства", - сказал П.Порошенко.
Президент еще раз подчеркнул, что незаконной аннексией Крыма и агрессией на Востоке Украины Россия нарушила поствоенную глобальную систему безопасности, которая основана на системе Совета безопасности ООН.
Глава государства подчеркнул, что в существующей ситуации НАТО является единственным механизмом по поддержанию безопасности.
"Продуктивное сотрудничество, включая сотрудничество в сфере безопасности и оборонной сфере, являются чрезвычайно важными для Украины и глобальной безопасности", - отметил П.Порошенко.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью Bloomberg, что избранный президент США Дональд Трамп сейчас имеет возможность использовать все свое влияние для того, чтобы поддержать Украину в ее борьбе за свободу и демократию.