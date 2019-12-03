Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 66%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 1 грудня зменшився до 20,708 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Водночас, 1 грудня з ПСГ України було відібрано 52,26 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 1 грудня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 2,94 млн куб. м, з Польщі - 0,66 млн куб. м газу, з Угорщини блакитне паливо не надходило.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 66%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з травня її почали зменшувати. Нафтогаз встановив ціну на газ для населення у листопаді у 4899,00 грн за тисячу кубометрів.