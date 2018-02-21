Україна скоротила запаси газу у ПСГ до 10,89 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 19 лютого зменшився до 10,897 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України газ не закачувався.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 87,04 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 19 лютого вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 6,31 млн куб. м, з Угорщини - 3,38 млн куб. м, з Польщі - 1,03 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 35%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, транзит газу у січні скоротився на 32%.