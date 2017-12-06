Україна сформувала одну з найефективніших армій на європейському континенті - Порошенко

“Зусиллями, добровольців і волонтерів, зусиллями українського народу й української влади ми з вами спільно створили можливо одну з найбільш ефективних армій на європейському континенті. Армія, яка має бойовий досвід. За навчання якої заплачено можливо найбільша ціна більше 2750 українських військових, в тому числі майже 2400 зі складу ЗСУ віддали своє життя за те, щоб Україна була збережена, за кожен клаптик рідної землі”, - зазначив Глава держави.

Під час виступу П.Порошенко подякував творчій групі фільму “Кіборги” за те, що саме сьогодні відбудеться прем’єрний показ цього фільму.

“Я надзвичайно вдячний творчій групі, що дуже не випадково день для прем’єри вибраний саме сьогодні. Сьогодні, бо важко переоцінити унікальність тієї роботи, яка була зроблена. Фільм звичайно художній, але базується на абсолютно точному документальному матеріалі, який зроблений у тісній співпраці з нашими героями АТО”, - зазначив він.

Нагадаємо, за словами Порошенка, понад 2750 український бійців полягли за збереження України.