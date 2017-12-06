Украина сформировала одну из самых эффективных армий на европейском континенте - Порошенко

"Усилиями, добровольцев и волонтеров, усилиями украинского народа и украинской власти мы с вами совместно создали возможно одну из самых эффективных армий на европейском континенте. Армия, которая имеет боевой опыт. За обучение которой заплачено возможно самая высокая цена более 2750 украинских военных, в том числе почти 2400 из состава ВСУ отдали свою жизнь за то, чтобы Украина была сохранена, за каждый клочок родной земли ", - отметил Глава государства.

Во время выступления П.Порошенко поблагодарил творческой группе фильма "Киборги" за то, что именно сегодня состоится премьерный показ этого фильма.

"Я очень благодарен творческой группе, очень не случайно день для премьеры выбран именно сегодня. Сегодня, потому что трудно переоценить уникальность той работы, которая была сделана. Фильм конечно художественный, но базируется на абсолютно точном документальном материале, который сделан в тесном сотрудничестве с нашими героями АТО", - отметил он.

Напомним, по словам Порошенко, более 2750 украинском бойцов полегли за сохранение Украины.