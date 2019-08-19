Україна розвиватиметься у сферах безпеки та оборони за прикладом Ізраїлю - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна братиме до уваги досвід Ізраїлю у безпековій та оборонній сферах. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.
"Нам як державі є чого вчитися в Ізраїлю, особливо у питаннях безпеки та оборони. І ми обов’язково це робитимемо", – наголосив Володимир Зеленський.
За словами Президента, питання війни та безпеки, на яких Ізраїль знається краще за інших, стали першими у порядку денному його переговорів з Біньяміном Нетаньягу.
Також Зеленський подякував ізраїльським партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності України та стійку позицію щодо війни на сході нашої держави й анексії Криму.
Окрім того, під час зустрічі Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу. "Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - сказав Зеленський.