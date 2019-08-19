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Україна розвиватиметься у сферах безпеки та оборони за прикладом Ізраїлю - Зеленський

Україна розвиватиметься у сферах безпеки та оборони за прикладом Ізраїлю - Зеленський

Київ • УНН

 • 8478 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Україна братиме до уваги досвід Ізраїлю у безпековій та оборонній сферах. Про це заявив Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з Прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.

"Нам як державі є чого вчитися в Ізраїлю, особливо у питаннях безпеки та оборони. І ми обов’язково це робитимемо", – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, питання війни та безпеки, на яких Ізраїль знається краще за інших, стали першими у порядку денному його переговорів з Біньяміном Нетаньягу.

Також Зеленський подякував ізраїльським партнерам за незмінну підтримку територіальної цілісності України та стійку позицію щодо війни на сході нашої держави й анексії Криму.

Окрім того, під час зустрічі Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу. "Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу", - сказав Зеленський.

Українські Національні Новини

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