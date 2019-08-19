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Украина будет развиваться в сферах безопасности и обороны по примеру Израиля - Зеленский

Украина будет развиваться в сферах безопасности и обороны по примеру Израиля - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 8473 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Украина будет принимать во внимание опыт Израиля в области безопасности и оборонной сфере. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с Премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.

"Нам как государству есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. И мы обязательно это будем делать", - подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, вопросы войны и безопасности, о которых Израиль знает лучше других, стали первыми в повестке дня его переговоров с Биньямином Нетаньяху.

Также Зеленский поблагодарил израильских партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины и устойчивую позицию относительно войны на востоке нашего государства и аннексии Крыма.

Кроме того, во время встречи Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа. "Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа", - сказал Зеленский.

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