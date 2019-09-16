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Україна розраховує на подальші ініціативи Словаччини в ОБСЄ щодо деокупації Донбасу - Зеленський

Україна розраховує на подальші ініціативи Словаччини в ОБСЄ щодо деокупації Донбасу - Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна розраховує, що Словаччина і надалі буде піднімати питання в ОБСЄ щодо деокупації Донбасу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із президентом Словацької Республіки Зузаною Чапутовою у Києві, передає кореспондент УНН.

“Очікуємо, що Словаччина і надалі буде ставити в ОБСЄ питання про повне виведення окупаційних військ з України під наш, український контроль”, — зазначив Зеленський.

За його словами, також Україна сподівається на тиск Словаччини, разом із іншими єврейськими партнерами, на Росію за допомогою санкцій.

При цьому він додав, що повне і стале припинення вогню має бути верифіковане ОБСЄ.

Нагадаємо, сьогодні об 11:30 почалась офіційна зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Словацької Республіки Зузани Чапутової, яка прибула до україни з офіційним візитом.

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