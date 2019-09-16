Украина рассчитывает на дальнейшие инициативы Словакии в ОБСЕ по деоккупации Донбасса - Зеленский
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина рассчитывает, что Словакия и в дальнейшем будет поднимать вопрос в ОБСЕ по деоккупации Донбасса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Киеве, передает корреспондент УНН.
“Ожидаем, что Словакия и в дальнейшем будет ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск с Украины под наш, украинский контроль”, — отметил Зеленский.
По его словам, также Украина надеется на давление Словакии, вместе с другими еврейскими партнерами на Россию с помощью санкций.
При этом он добавил, что полное и устойчивое прекращение огня должно быть верифицировано ОБСЕ.
Напомним, сегодня в 11:30 началась официальная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой, которая прибыла в Украину с официальным визитом.