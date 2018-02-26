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Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини

Київ • УНН

 • 5833 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Україна сьогодні розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини у Женеві. Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

"Завершивши місію непостійного члена РБ ООН, сьогодні Україна розпочала трирічне членство в Раді ООН з прав людини", - зазначив він.

При цьому Президент зазначив, що захист прав людини по всьому світу, у тому числі в тимчасово окупованому Криму та на Донбасі, - пріоритет України.

Додамо, 37-та сесія Ради ООН з прав людини відкрилася в Женеві. Зі словом до учасників сесії звернувся Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Під час виступу Генсек ООН закликав припинити "пекло на землі" в сирійській Східній Гуті.

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