"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", - отметил он.

При этом Президент отметил, что защита прав человека по всему миру, в том числе во временно оккупированном Крыму и на Донбассе, - приоритет Украины.

Добавим, 37-я сессия Совета ООН по правам человека открылась в Женеве. Со словом к участникам сессии обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Во время выступления Генсек ООН призвал прекратить "ад на земле" в сирийской Восточной Гуте.