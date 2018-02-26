Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина сегодня начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека в Женеве. Об этом сообщил на своей странице в Twitter Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.
"Завершив миссию непостоянного члена СБ ООН, сегодня Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека", - отметил он.
При этом Президент отметил, что защита прав человека по всему миру, в том числе во временно оккупированном Крыму и на Донбассе, - приоритет Украины.
Добавим, 37-я сессия Совета ООН по правам человека открылась в Женеве. Со словом к участникам сессии обратился Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Во время выступления Генсек ООН призвал прекратить "ад на земле" в сирийской Восточной Гуте.