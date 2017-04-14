Україна розпочала переговори щодо проведення спарингу зі збірною Аргентини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Федерація футболу України веде переговори про проведення товариських матчів з топовими збірними світу, інформує УНН з посиланням на сайт ФФУ.
“З одного боку, ми продовжуємо переговори з грандами: у нас тісне співробітництво з Німецьким футбольним союзом, італійською федерацією футболу. Днями прийшов факс-підтвердження з Аргентини, відносно продовження переговорного процесу по можливому товариському матчу зі збірною цієї країни. З іншого боку, є побажання тренерського штабу нашої команди, стосовно того з яким суперником їм би хотілося провести товариську гру, як підготовку перед офіційним матчем,” — відзначив Андрій Павелко.
Також А.Павелко зауважив, що в самому кінці вибору та переговорів з суперниками тренерський штаб разом із Комітетом збірних вирішує, з якою командою краще провести контрольний матч.
Нагадаємо, що до 1 липня в Україні пройдуть позачергові вибори президента ФФУ.