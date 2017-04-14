Украина начала переговоры о проведении спарринга со сборной Аргентины

"С одной стороны, мы продолжаем переговоры с грандами: у нас тесное сотрудничество с Немецким футбольным союзом, итальянской федерацией футбола. На днях пришел факс-подтверждение из Аргентины, относительно продолжения переговорного процесса по возможному товарищескому матчу со сборной этой страны. С другой стороны, есть пожелания тренерского штаба нашей команды, о том с каким соперником им бы хотелось провести товарищескую игру, как подготовку перед официальным матчем ", - отметил Андрей Павелко.

Также А.Павелко заметил, что в самом конце выбора и переговоров с соперниками тренерский штаб вместе с Комитетом сборных решает, с какой командой лучше провести контрольный матч.

Напомним, что до 1 июля в Украине пройдут внеочередные выборы президента ФФУ.