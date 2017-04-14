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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 113357 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 171826 просмотра

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11 марта, 14:39 • 126310 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 122807 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115804 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106357 просмотра

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Украина начала переговоры о проведении спарринга со сборной Аргентины

Украина начала переговоры о проведении спарринга со сборной Аргентины

Киев  •  УНН

 • 11874 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Федерация футбола Украины ведет переговоры о проведении товарищеских матчей с топовыми сборными мира, информирует УНН со ссылкой на сайт ФФУ.

"С одной стороны, мы продолжаем переговоры с грандами: у нас тесное сотрудничество с Немецким футбольным союзом, итальянской федерацией футбола. На днях пришел факс-подтверждение из Аргентины, относительно продолжения переговорного процесса по возможному товарищескому матчу со сборной этой страны. С другой стороны, есть пожелания тренерского штаба нашей команды, о том с каким соперником им бы хотелось провести товарищескую игру, как подготовку перед официальным матчем ", - отметил Андрей Павелко.

Также А.Павелко заметил, что в самом конце выбора и переговоров с соперниками тренерский штаб вместе с Комитетом сборных решает, с какой командой лучше провести контрольный матч.

Напомним, что до 1 июля в Украине пройдут внеочередные выборы президента ФФУ.

Украинские Национальные Новости

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