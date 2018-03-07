Україна розпочала опис та арешт українських активів “Газпрому”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Україна розпочала опис та арешт українських активів російської компанії “Газпром”.
Про це, заявив голова уряду Володимир Гройсман, з посиланням на прес-службу Кабміну передає УНН.
Виконавче впровадження по цій справі веде Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на основі рішення Суду про стягнення з публічного акціонерного товариства “Газпром” в дохід загального фонду Державного бюджету України 171 931 854 000 грн. По цій справі розпочався опис та арешт активів, які належать “Газпрому” в Україні.
В цей перелік потрапило майно компаній “Газпромзбут Україна” (код ЄДРПОУ 35829646) та “Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України” (код ЄДРПОУ 32349152), а також цінні папери ПАТ “Інститут ЮЖНІІГІПРОГАЗ” (код ЄДРПОУ 00158741) та АТ “Газтранзит”. До оцінки вартості цінних паперів залучили українську компанію “Українська експертна група”, яка оцінила вартість акцій АТ “Газтранзит” в 630 747 656,00 грн. Ці акції мають бути продані на відкритих аукціонах.
Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів України активізує свої дії щодо стягнення штрафу з російського газового монополіста “Газпрому”, а також щодо порушення українського монопольного законодавства.