Украина начала описание и арест украинских активов "Газпрома"

Исполнительное производство по этому делу ведет Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины на основании решения суда о взыскании с публичного акционерного общества "Газпром" в доход общего фонда Государственного бюджета Украины 171 931 854 000 грн. По этому делу началось описание и арест активов, принадлежащих "Газпрому" в Украине.

В этот перечень попало имущество компаний "Газпром сбыт Украина" (код ЕГРПОУ 35829646) и "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (код ЕГРПОУ 32349152), а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" (код ЕГРПОУ 00158741) и АО " Газтранзит ". К оценке стоимости ценных бумаг привлекли украинскую компанию "Украинская экспертная группа", которая оценила стоимость акций АО "Газтранзит" в 630 747 656,00 грн. Эти акции должны быть проданы на открытых аукционах.

Как сообщал УНН, Кабинет Министров Украины активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома", а также о нарушении украинского монопольного законодательства.