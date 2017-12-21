Україна рішуче засуджує спробу ракетної атаки по столиці Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна рішуче засуджує чергову спробу ракетної атаки єменських сил Аль-Хунті по столиці Саудівської Аравії. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби МЗС.
“В Україні рішуче засуджують чергову спробу ракетної атаки з боку єменських сил Аль-Хуті по саудівській столиці”, — наголосили у МЗС.
У відомстві зазначили, що такі дії є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права, створюють загрозу регіональній та міжнародній безпеці, а також зводять нанівець міжнародні зусилля з мирного врегулювання конфлікту в Ємені на основі положень Резолюції Ради Безпеки ООН № 2216 і Мирної ініціативи Ради співробітництва арабських держав Затоки.
Нагадаємо, 19 грудня протиповітряна оборона Саудівської Аравії у вівторок перехопила балістичну ракету, направлену у напрямі столиці держави, Ер-Ріяду.