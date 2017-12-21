Украина решительно осуждает попытку ракетной атаки по столице Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украина решительно осуждает очередную попытку ракетной атаки йеменских сил Аль-Хунте по столице Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИД.
"В Украине решительно осуждают очередную попытку ракетной атаки со стороны йеменских сил Аль-Хути по саудовской столицы", - отметили в МИД.
В ведомстве отметили, что такие действия являются грубым нарушением норм и принципов международного права, создают угрозу региональной и международной безопасности, а также сводят на нет международные усилия по мирному урегулированию конфликта в Йемене на основе положений Резолюции Совета Безопасности ООН № 2216 и Мирной инициативы Совета сотрудничества арабских государств Залива.
Напомним, 19 декабря противовоздушная оборона Саудовской Аравии в вторник перехватила баллистическую ракету, направленную в направлении столицы государства, Эр-Рияд.