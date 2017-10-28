Україна ратифікувала Угоду зі США про співробітництво у сфері науки та технологій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про відновлення дії Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій", передає УНН з посиланням на прес-службу Президента.
"Документом поновлюється дія Угоди між урядами України та США про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року," - повідомили в прес-службі.
Зокрема, угода набирає чинності з дати отримання американською стороною повідомлення від української сторони про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.
Дію українсько-американської Угоди буде відновлено на період до травня 2019 року.