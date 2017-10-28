Україна ратифікувала Угоду зі США про співробітництво у сфері науки та технологій

"Документом поновлюється дія Угоди між урядами України та США про співробітництво у сфері науки та технологій від 4 грудня 2006 року," - повідомили в прес-службі.

Зокрема, угода набирає чинності з дати отримання американською стороною повідомлення від української сторони про завершення всіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

Дію українсько-американської Угоди буде відновлено на період до травня 2019 року.