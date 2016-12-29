Україна протягом року направила Росії більше 200 дипломатичних нот
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Протягом 2016 року Україна направила Росії більше 200 дипломатичних нот, а також різних звернень до компетентних органів країни. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомила прес-секретар МЗС Мар’яна Беца, передає УНН.
“Загалом, мабуть, було направлено за цей рік більше 200 дипломатичних нот, а також різних звернень до тих чи інших компетентних органів в зоні РФ, наприклад, до слідчого комітету чи до пенітенціарних закладів РФ з вимогою надати допуск нашим консулам на дозвіл зустрітися з нашими політичними в’язнями”, — зазначила М.Беца.
Втім, за словами М.Беци, у Росії мало зважають на вимоги України щодо звільнення політв’язнів та допуску до них консулів.
“Нічого загалом у поведінці РФ не змінилося, але ми продовжуємо працювати, тому що звільнення кожного політичного в’язня, кожного незаконно утримуваного громадянина України — це пріоритет номер один для нас, для керівництва держави, для МЗС України”, — сказала вона.
М.Беца додала, що траплюється випадки, коли консулів допускають до політв'язнів, але це дуже непроста процедура.
Водночас за словами прес-секретаря МЗС, Україну підтримує міжнародна спільнота, яка готова чинити тиск на Росію щодо звільнення політв'язнів.
Як повідомляв УНН, МЗС висловило протест у зв’язку з репресіями РФ проти громадян України.
Також у МЗС повідомили, що наразі відомо про політично вмотивоване утримання на території Російської Федерації щонайменше 17 українців.