Украина в течение года направила России более 200 дипломатических нот
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В течение 2016 года Украина направила России более 200 дипломатических нот, а также различных обращений в компетентные органы страны. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"В общем, наверное, было направлено за этот год более 200 дипломатических нот, а также различных обращений к тем или иным компетентным органам в зоне РФ, например, в следственный комитет или в пенитенциарные заведения РФ с требованием предоставить допуск нашим консулам на разрешение встретиться с нашими политическими заключенными", - отметила М.Беца.
Впрочем, по словам М.Бецы, в России мало обращают внимание на требования Украины относительно освобождения политзаключенных и допуска к ним консулов.
"Ничего особо в поведении РФ не изменилось, но мы продолжаем работать, так как освобождение каждого политического заключенного, каждого незаконно удерживаемого гражданина Украины - это приоритет номер один для нас, для руководства государства, для МИД Украины", - сказала она.
М.Беца добавила, что есть случаи, когда консулов допускают к политзаключенным, но это очень сложная процедура.
В то же время по словам пресс-секретаря МИД, Украину поддерживает международное сообщество, которое готово оказывать давление на Россию относительно освобождения политзаключенных.
Как сообщал УНН, МИД выразило протест в связи с репрессиями РФ против граждан Украины.
Также в МИД сообщили, что сейчас известно о политически мотивированном удержании на территории Российской Федерации не менее 17 украинцев.