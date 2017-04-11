Україна протягом 10 років втратила 82,5 млрд грн на держпідприємствах - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна протягом 10 років втратила 82,5 млрд грн через неефективну роботу і корупцію на державних підприємствах. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“За 10 років це втрачена можливість. Ми отримали серйозні втрати, в тому числі і внаслідок корупції на держпідприємствах. Україна втратила 82,5 млрд грн тільки збитків”, — сказав він.
За словами Прем’єра, на сьогодні в Україні налічується близько 3,5 тис. державних підприємств, з яких 51% — не працюють.
Як повідомляв УНН, за результатами 2016 року НАК “Нафтогаз України” отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн, який було забезпечено переважно прибутком від транзиту.