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Україна протягом 10 років втратила 82,5 млрд грн на держпідприємствах - В.Гройсман

Україна протягом 10 років втратила 82,5 млрд грн на держпідприємствах - В.Гройсман

Київ • УНН

 • 13151 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Україна протягом 10 років втратила 82,5 млрд грн через неефективну роботу і корупцію на державних підприємствах. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на підсумковій прес-конференції, передає кореспондент УНН.

“За 10 років це втрачена можливість. Ми отримали серйозні втрати, в тому числі і внаслідок корупції на держпідприємствах. Україна втратила 82,5 млрд грн тільки збитків”, — сказав він.

За словами Прем’єра, на сьогодні в Україні налічується близько 3,5 тис. державних підприємств, з яких 51% — не працюють.

Як повідомляв УНН, за результатами 2016 року НАК “Нафтогаз України” отримав чистий прибуток в розмірі 26,5 млрд грн, який було забезпечено переважно прибутком від транзиту.

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