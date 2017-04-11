Украина в течение 10 лет потеряла 82,5 млрд грн на госпредприятиях - В.Гройсман

“За 10 лет это упущенная возможность. Мы получили серьезные потери, в том числе и вследствие коррупции на госпредприятиях. Украина потеряла 82,5 млрд грн только убытков”, — сказал он.

По словам Премьера, на сегодня в Украине насчитывается около 3,5 тыс. государственных предприятий, из которых 51% — не работают.

Как сообщал УНН, по результатам 2016 НАК “Нафтогаз Украины” получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн, который был обеспечен преимущественно прибылью от транзита.