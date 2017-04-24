Україна проситиме про примусові механізми проти РФ у разі невиконання рішення суду ООН - П.Петренко

“Що стосується Росії, то Росія або виконає проміжне рішення Міжнародного суду ООН, або ми будемо ставити питання про застосування механізмів, примусових механізмів, аж до винесення цього питання на засідання Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй. Фактично це буде сигналом, чи Росія вже перейшла всі межі, чи вона має якийсь здоровий глузд і припинить переслідування кримських татар і українців, як це встановив суд навіть у проміжному рішенні”, — сказав П.Петренко.

Він зазначив, що за поведінкою Росії слідкують і будуть вживати адекватні заходи найближчим часом.

При цьому міністр відмовився коментувати заяву окупаційної влади Криму про відмову переглянути рішення щодо заборони Меджлісу попри проміжне рішення Міжнародного суду ООН, зазначивши, що “не хоче коментувати заяви псевдовлади в Криму, бо це абсолютно нелегітимний орган, який не визнає не тільки Україна, а весь цивілізований світ”.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.

Як повідомляв УНН, представник кримської окупаційної влади Заур Смірнов заявив, що рішення про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу на півострові переглядатися не буде.