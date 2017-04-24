Украина будет просить о принудительных механизмах против РФ в случае неисполнения решения суда ООН - Минюст
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Если Россия не выполнит решение Международного суда ООН относительно ограничений Меджлиса крымскотатарского народа, Украина будет ставить вопрос о применении к Российской Федерации принудительных механизмов на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил министр юстиции Украины Павел Петренко, передает корреспондент УНН.
“Что касается России, то Россия или выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении механизмов, принудительных механизмов, вплоть до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Фактически это будет сигналом, перешла ли уже Россия все границы, или она имеет какой-то здравый смысл и прекратит преследование крымских татар и украинцев, как это установил суд даже в промежуточном решении”, — сказал П.Петренко.
Он отметил, что за поведением России следят и будут принимать адекватные меры в ближайшее время.
При этом министр отказался комментировать заявление оккупационной власти Крыма об отказе пересмотреть решение о запрете Меджлиса несмотря на промежуточное решение Международного суда ООН, отметив, что “не хочет комментировать заявления псевдовласти в Крыму, потому что это абсолютно нелегитимный орган, который не признает не только Украина, а весь цивилизованный мир”.
Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.
Как сообщал УНН, представитель крымской оккупационной власти Заур Смирнов заявил, что решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове пересматриваться не будет.