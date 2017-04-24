Украина будет просить о принудительных механизмах против РФ в случае неисполнения решения суда ООН - Минюст

“Что касается России, то Россия или выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении механизмов, принудительных механизмов, вплоть до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Фактически это будет сигналом, перешла ли уже Россия все границы, или она имеет какой-то здравый смысл и прекратит преследование крымских татар и украинцев, как это установил суд даже в промежуточном решении”, — сказал П.Петренко.

Он отметил, что за поведением России следят и будут принимать адекватные меры в ближайшее время.

При этом министр отказался комментировать заявление оккупационной власти Крыма об отказе пересмотреть решение о запрете Меджлиса несмотря на промежуточное решение Международного суда ООН, отметив, что “не хочет комментировать заявления псевдовласти в Крыму, потому что это абсолютно нелегитимный орган, который не признает не только Украина, а весь цивилизованный мир”.

Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

Как сообщал УНН, представитель крымской оккупационной власти Заур Смирнов заявил, что решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа на полуострове пересматриваться не будет.