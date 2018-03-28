Україна просить ФРН відреагувати на візит німецьких дітей до окупованого Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Генеральне консульство України у Мюнхені просить ФРН дати жорстку оцінку організації поїздки німецьких дітей до окупованого Криму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генконсульство України у Мюнхені, передає УНН.
“Генконсульство обурене фактом використання дітей з Аугсбургу у пропагандистських проектах Кремля на тимчасово окупованій території України. Генеральний консул України в Мюнхені Юрій Ярмілко невідкладно звернувся з листом до Обербургомістра Аугсбурга Курта Грібля із проханням жорстко відреагувати на неприпустиме залучення неповнолітніх громадян ФРН до сумнівних політичних акцій”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначають російські ЗМІ, німецькі школяри прибули до Криму для участі в Днях російсько-німецької дитячої народної дипломатії.
Нагадаємо, посол України закликав ФРН заборонити "вояжі політичних авантюристів" до анексованого Криму.