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Украина просит ФРГ отреагировать на визит немецких детей в оккупированный Крым

Украина просит ФРГ отреагировать на визит немецких детей в оккупированный Крым

Киев  •  УНН

 • 9126 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Генеральное консульство Украины в Мюнхене просит ФРГ дать жесткую оценку организации поездки немецких детей в оккупированный Крым. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генконсульство Украины в Мюнхене, передает УНН.

"Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины. Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко безотлагательно обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям", - говорится в сообщении.

Как отмечают российские СМИ, немецкие школьники прибыли в Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии.

Напомним, посол Украины призвал ФРГ запретить "вояжи политических авантюристов" в аннексированный Крым.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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