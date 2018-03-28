Украина просит ФРГ отреагировать на визит немецких детей в оккупированный Крым
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Генеральное консульство Украины в Мюнхене просит ФРГ дать жесткую оценку организации поездки немецких детей в оккупированный Крым. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генконсульство Украины в Мюнхене, передает УНН.
"Генконсульство возмущено фактом использования детей из Аугсбурга в пропагандистских проектах Кремля на временно оккупированной территории Украины. Генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко безотлагательно обратился с письмом к обербургомистру Аугсбурга Курту Гриблю с просьбой жестко отреагировать на недопустимое привлечение несовершеннолетних граждан ФРГ к сомнительным политическим акциям", - говорится в сообщении.
Как отмечают российские СМИ, немецкие школьники прибыли в Крым для участия в Днях российско-немецкой детской народной дипломатии.
Напомним, посол Украины призвал ФРГ запретить "вояжи политических авантюристов" в аннексированный Крым.