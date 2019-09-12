Україна програла апеляцію Російській Федерації щодо суперечки СОТ у справі добрив
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Апеляційний орган Світової організації торгівлі (СОТ) підтвердив торішнє рішення арбітражу про перемогу Росії в суперечці з Україною про мита на нітрат амонію. Про це свідчить опубліковане в четвер в Женеві рішення (DS493) цього органу, який розглянув апеляцію Києва, передає УНН.
У доповіді Апеляційного органу висловлено підтримку винесеній в 2018 році постановою групи експертів, яка розглядала спір Росії з Україною. Підкреслюється, що “Апеляційний орган рекомендує Органу з вирішення спорів СОТ просити Україну привести свої заходи, які... визнані не відповідними антидемпінгових угодою, у відповідність з її зобов’язаннями за цією угодою”.
У рішенні апеляційного органу говориться, що не виявлено помилок у роботі групи, яка розглядала україно-російську суперечку. Також зазначено, що Україна не наддала додаткових фактів, які дозволили б подати сумніву прийняте раніше рішення. Відповідно, після цієї публікації Україна мусить прибрати дискримінацію. Проте, де-факто вона це вже зробила, заменивши дискримінаційні обмеження іншими, що не суперечать вимогам СОТ.
Мінекономрозвитку РФ розраховує на оперативне усунення України порушень з антидемпінгових мит на поставки з Росії нітрату амонію (аміачна селітра, азотне добриво). “За результатами розгляду спору групою експертів (СОТ) Україні було наказано усунути порушення. Київ, не погодившись з рішенням групи експертів, подав апеляцію. Однак апеляційний орган (СОТ) залишив висновки групи експертів без змін, підтвердивши російську позицію і фактично закріпив за нею перемогу. Розраховуємо на те, що по Україні в оперативному порядку усуне допущені порушення своїх міжнародних зобов’язань”, — йдеться в повідомленні російського відомства.
Як писав УНН, МЕРТ у липні подала свої пропозиції до майбутньої Угоди із СОТ з електронної комерції.