Украина проиграла апелляцию Российской Федерации по спору ВТО по делу удобрений
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил прошлогоднее решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония. Об этом свидетельствует опубликованное в четверг в Женеве решения (DS493) этого органа, рассмотревшего апелляцию Киева, передает УНН.
В докладе Апелляционного органа выражена поддержка вынесенному в 2018 года постановлению третейской группы, рассматривавшей спор России с Украиной. Подчеркивается, что “Апелляционный орган рекомендует Органу по разрешению споров ВТО просить Украину привести свои меры, которые... признаны не соответствующими Антидемпинговому соглашению, в соответствие с ее обязательствами по этому соглашению”.
В решении апелляционного органа говорится, не обнаружено ошибок в работе группы, которая рассматривала украино-российский спор. Также отмечено, что Украина не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подать сомнения принятое ранее решение. Соответственно, после этой публикации Украина должна убрать дискриминацию. Однако, де-факто она это уже сделала, заменивший дискриминационные ограничения другими, которые не противоречат требованиям ВТО.
Минэкономразвития РФ рассчитывает на оперативное устранение Украиной нарушений по антидемпинговым пошлинам на поставки из России нитрата аммония (аммиачная селитра, азотное удобрение). “По результатам рассмотрения спора третейской группой (ВТО) Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию. Однако апелляционный орган (ВТО) оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердив российскую позицию и фактически закрепив за ней победу. Рассчитываем на то, что по Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств”, — говорится в сообщении российского ведомства.
Как писал УНН, МЭРТ в июле подала свои предложения к будущей Соглашения с ВТО по электронной коммерции.