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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 107872 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120062 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 111658 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 117812 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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5 марта, 17:33 • 150123 просмотра

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Украина проиграла апелляцию Российской Федерации по спору ВТО по делу удобрений

Украина проиграла апелляцию Российской Федерации по спору ВТО по делу удобрений

Киев  •  УНН

 • 16446 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил прошлогоднее решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония. Об этом свидетельствует опубликованное в четверг в Женеве решения (DS493) этого органа, рассмотревшего апелляцию Киева, передает УНН.

В докладе Апелляционного органа выражена поддержка вынесенному в 2018 года постановлению третейской группы, рассматривавшей спор России с Украиной. Подчеркивается, что “Апелляционный орган рекомендует Органу по разрешению споров ВТО просить Украину привести свои меры, которые... признаны не соответствующими Антидемпинговому соглашению, в соответствие с ее обязательствами по этому соглашению”.

В решении апелляционного органа говорится, не обнаружено ошибок в работе группы, которая рассматривала украино-российский спор. Также отмечено, что Украина не предоставила дополнительных фактов, которые позволили бы подать сомнения принятое ранее решение. Соответственно, после этой публикации Украина должна убрать дискриминацию. Однако, де-факто она это уже сделала, заменивший дискриминационные ограничения другими, которые не противоречат требованиям ВТО.

Минэкономразвития РФ рассчитывает на оперативное устранение Украиной нарушений по антидемпинговым пошлинам на поставки из России нитрата аммония (аммиачная селитра, азотное удобрение). “По результатам рассмотрения спора третейской группой (ВТО) Украине было предписано устранить нарушения. Киев, не согласившись с решением третейской группы, подал апелляцию. Однако апелляционный орган (ВТО) оставил выводы третейской группы без изменений, подтвердив российскую позицию и фактически закрепив за ней победу. Рассчитываем на то, что по Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств”, — говорится в сообщении российского ведомства.

Как писал УНН, МЭРТ в июле подала свои предложения к будущей Соглашения с ВТО по электронной коммерции.

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