Україна продовжила дію двох угод про співпрацю з США

КИЇВ. 5 червня. УНН. У середу уряд ухвалив рішення про продовження до 2025 року дії двох угод між Україною та США - угоду про сприяння прозорим процесам врядування за широкої участі громад та угоди щодо стійкого економічного розвитку на широкій суспільній основі, передає УНН з посиланням на прес-службу Кабміну.