У США пропонують збільшити та розширити безпекову допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік

"Сенат США пропонує збільшити до 300 млн. дол. та суттєво розширити безпекову допомогу Україні в оборонному бюджеті на 2020 рік", - йдеться у повідомленні.

За даними посольства, Комітет з питань збройних сил Сенату США затвердив проект закону про “Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони”, яким санкціоновано виділення Пентагону 300 млн. дол. для надання безпекової допомоги Україні, що на 50 млн дол. перевищує асигнування поточного року.

Із зазначеної суми 100 млн дол. має бути спрямовано виключно на летальні види озброєнь, зазначено у повідомленні.

"Згідно з документом, пропонується розширити напрями допомоги США у зміцненні обороноздатності Збройних Сил України шляхом включення до неї засобів берегової оборони та протикорабельних ракет.

Закон про “Бюджет США на 2020 р. на потреби національної оборони” набуде чинності після його ухвалення Сенатом і Палатою представників та підписання Президентом США", - йдеться у повідомленні.

У посольстві також висловили подяку Комітетові з питань збройних сил Сенату "за важливе рішення, спрямоване на посилення безпекової та оборонної допомоги США Українській державі у боротьбі з російською агресією, що триває".

Нагадаємо, починаючи з 2014 року, США виділили більше 1,1 мільярда доларів на військову підготовку та обладнання, щоб допомогти обороноздатності України і захисту її кордонів.