Україна приєднається до Організації американських держав як постійний спостерігач
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо здійснення добровільного внеску України у розмірі 40 тисяч доларів до Організації американських держав (ОАД) як постійного спостерігача. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кабінет міністрів України.
Це рішення сприятиме поглибленню політичного діалогу з державами Північної та Південної Америки, зокрема з питань регіональної та глобальної безпеки, боротьби з тероризмом та наркобізнесом, правозахисної діяльності, а також розвитку торговельно-економічного співробітництва із зазначеними державами, говориться у заяві Кабміну.
Здійснення Україною добровільного внеску до ОАД має на меті створити платформу для розширення співпраці з країнами ОАД та зміцнення міжнародної підтримки України, у тому числі у рамках ООН та інших міжнародних організацій, в умовах російської агресії.
Нагадаємо, влада Венесуели оголосила, що країна більше не є членом Організації американських держав (ОАД), оскільки вона використовувалася для проведення державних переворотів в регіоні.