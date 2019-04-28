Глава МЗС Венесуели оголосив про вихід країни з Організації американських держав
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Влада Венесуели оголосила, що країна більше не є членом Організації американських держав (ОАД), оскільки вона використовувалася для проведення державних переворотів в регіоні. З такими словами в суботу виступив в Каракасі глава венесуельського МЗС Хорхе Арреаса, передає УНН.
“Коли президент Ніколас Мадуро зрозумів, що ОАД використовується для просування державних переворотів, дестабілізації Венесуели та інших країн, він вирішив, що Венесуела назавжди вийде з ОАД. З сьогоднішнього дня боліваріанської Республіка Венесуела не входить в ОАД”, — наводить слова Арреаси венесуельський державне телебачення .
Глава МЗС Боліваріанської Республіки додав, що з сьогоднішнього дня країна “стала більш незалежною”.
Ще в квітні 2017 року Венесуела направила в ОАД заяву про вихід з її складу. Тоді Мадуро зазначив, що південноамериканська країна “ніколи не повернеться” до складу організації, яка з моменту своєї появи “стала інструментом для надання законної сили імперським бажанням проти суверенних народів”.
Нагадаємо, вчора, 27 квітня, Сполучені Штати запровадили санкції проти двох посадовців, пов’язаних з режимом Ніколаса Мадуро. Зокрема, санкції введені проти міністра закордонних справ Венесуели Хорхе Арреаси а також судді Керол Падільї.