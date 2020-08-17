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Україна припиняє угоду з РФ щодо торгових представництв

Україна припиняє угоду з РФ щодо торгових представництв

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Уряд ухвалив рішення щодо припинення угоди між урядом України та урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв. Про це у Facebook написала перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, передає УНН.

“Сьогодні на позачерговому засіданні КМУ було прийнято рішення щодо припинення Угоди між урядом України та урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року”, — написала дипломат.

Вона пояснила, що, з урахуванням російської агресії та окупації Криму, і, відповідно, сучасний стан українсько-російських відносин, ця угода “втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України”.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів ухвалив проект постанови “Про вихід України з Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року”.

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