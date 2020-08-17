Україна припиняє угоду з РФ щодо торгових представництв

“Сьогодні на позачерговому засіданні КМУ було прийнято рішення щодо припинення Угоди між урядом України та урядом РФ про взаємне заснування торгових представництв, яка діяла з жовтня 1992 року”, — написала дипломат.

Вона пояснила, що, з урахуванням російської агресії та окупації Криму, і, відповідно, сучасний стан українсько-російських відносин, ця угода “втратила практичне значення та не відповідає національним інтересам України”.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів ухвалив проект постанови “Про вихід України з Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав та Протоколу про внесення змін та доповнень до Угоди про створення Ради з культурного співробітництва держав — учасниць Співдружності Незалежних Держав від 26 травня 1995 року”.



