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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 2658 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Україна прагне отримати кошти від РФ із рахунку, який мають створити країни ЄС для сплати за російський газ

Україна прагне отримати кошти від РФ із рахунку, який мають створити країни ЄС для сплати за російський газ

Київ • УНН

 • 174645 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна наполягає на створенні окремого рахунку, на який будуть надходити кошти за російські газ і нафту від Європи, і коли настане час - платити Україні за збитки, завдані у війні, саме з того рахунку. Про це заявила в ефірі одного з українських телеканалів юрист-міжнародник, дипломат Олена Зеркаль, пише УНН.

Цитата

"У Гаазі ми займаємося тим, щоб створити судовий прецедент... Щоб створити прецедент в платежах і щоби закумулювати гроші, які зараз ідуть в Росію за газ і за нафту. І щоби ці гроші перестали надходити на російські рахунки, а були закумульовані на спеціальному рахунку в Європейському Союзі. І щоби Росія не отримувала їх, а щоби ці гроші потім надходили в Україну на відновлення економіки України і на репарації. А також для того, щоби Російська Федерація була покарана і сплатила повною мірою за всі злочини, які вона чинить в Україні", - вказала Зеркаль.

Вона також зазначила, що є всі шанси отримати від Росії кошти навіть без суду, а за угодою.

"Це рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС. Далі країни, які зараз отримуються від РФ енергоносії і замість того, щоб надсилали ці кошти до Росії, а це майже мільярд щомісяця, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і тоді, коли є якісь рішення, чи є якась угода,.. із цих рахунків суми надходять до України", - зазначила дипломат.

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