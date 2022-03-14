Україна прагне отримати кошти від РФ із рахунку, який мають створити країни ЄС для сплати за російський газ

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"У Гаазі ми займаємося тим, щоб створити судовий прецедент... Щоб створити прецедент в платежах і щоби закумулювати гроші, які зараз ідуть в Росію за газ і за нафту. І щоби ці гроші перестали надходити на російські рахунки, а були закумульовані на спеціальному рахунку в Європейському Союзі. І щоби Росія не отримувала їх, а щоби ці гроші потім надходили в Україну на відновлення економіки України і на репарації. А також для того, щоби Російська Федерація була покарана і сплатила повною мірою за всі злочини, які вона чинить в Україні", - вказала Зеркаль.

Вона також зазначила, що є всі шанси отримати від Росії кошти навіть без суду, а за угодою.

"Це рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС. Далі країни, які зараз отримуються від РФ енергоносії і замість того, щоб надсилали ці кошти до Росії, а це майже мільярд щомісяця, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і тоді, коли є якісь рішення, чи є якась угода,.. із цих рахунків суми надходять до України", - зазначила дипломат.

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