Украина стремится получить средства от РФ со счета, который должны создать страны ЕС для уплаты за российский газ

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"В Гааге мы занимаемся тем, чтобы создать судебный прецедент... Чтобы создать прецедент в платежах и чтобы аккумулировать деньги, которые сейчас идут в Россию за газ и за нефть. И чтобы эти деньги перестали поступать на российские счета, а были аккумулированы на специальном счете в Европейском Союзе. И чтобы Россия не получала их, а чтобы эти деньги потом поступали в Украину на восстановление экономики Украины и на репарации. А также для того, чтобы Российская Федерация была наказана и заплатила в полной мере за все преступления, которые она совершает в Украине", - указала Зеркаль.

Она также отметила, что есть все шансы получить от России средства даже без суда, а по соглашению.

"Это счет открывается на основании санкций ЕС. Далее страны, которые сейчас получаются от РФ энергоносители и вместо того, чтобы присылали эти средства в Россию, а это почти миллиард ежемесячно, эти средства откладываются на специальном счете и тогда, когда есть какие-то решения, есть ли какое-то соглашение,.. с этих счетов суммы поступают в Украину", - отметила дипломат.

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