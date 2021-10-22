Україна повторно звернулася до Ірану у справі про збиття літака МАУ: чому
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Офіс генерального прокурора знову звернувся до Ірану щодо ознайомлення з матеріалами справи про збиття українського літака під Тегераном. Про це йшлося під час зустрічі Генпрокурорки Ірини Венедіктової з Президентом Асоціації родин жертв рейсу PS752 Хамедом Есмаїліоном та помічником Посла Канади в Україні Мавурнiн Мунi, передає УНН.
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"... в жовтні Офіс Генерального прокурора знову звернувся до компетентних органів Ісламської Республіки Іран з метою отримання відповідей та позитивного вирішення питання щодо ознайомлення українських прокурорів з матеріалами іранської справи", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Венедіктової відзначили, що за результатами третього раунду україно-іранських переговорів, які відбулися на початку червня 2021 року у Києві, українська сторона погодилася на пропозицію іранської ознайомитися з матеріалами кримінальної справи в судових органах Ірану, а також на можливість присутності представників України під час судового процесу в Ірані без права голосу.
"Офіс Генпрокурора одразу ж після переговорів скерував лист щодо узгодження в робочому порядку процедури ознайомлення, підготовки необхідних документів та визначення українських представників до складу делегації. Через 4 місяці жодної відповіді від компетентних органів Ісламської Республіки Іран так і не отримано", - йдеться у повідомленні.
Анонсування іранською стороною направлення справи до суду, за результатами закритого для постраждалих країн слідства, та ненадання доступу до матеріалів українським прокурорам, свідчить про порушення міжнародних зобов’язань та про недотримання принципу доброї волі, на якому побудовані україно-іранські переговори, додали у Венедіктової.
Що було раніше
8 січня 2020 року у небі над Іраном було збито цивільний літак МАУ на борту якого були 176 пасажирів.
Всі люди загинули, серед них також було 11 українців. У квітні цього року підозру в збиванні літака оголосили 10 іранським чиновникам.