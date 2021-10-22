Украина повторно обратилась к Ирану по делу о катастрофе самолета МАУ: почему
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Офис генерального прокурора снова обратился к Ирану относительно ознакомления с материалами дела о катастрофе украинского самолета под Тегераном. Об этом шла речь во время встречи Генпрокурора Ирины Венедиктовой с Президентом Ассоциации семей жертв рейса PS752 Хамедом Эсмаилионом и помощником Посла Канады в Украине Мавурнин Муни, передает УНН.
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"... в октябре Офис Генерального прокурора снова обратился в компетентные органы Исламской Республики Иран с целью получения ответов и положительного решения вопроса относительно ознакомления украинских прокуроров с материалами иранского дела", - говорится в сообщении.
Детали
У Венедиктовой отметили, что по результатам третьего раунда украинско-иранских переговоров, которые состоялись в начале июня 2021 года в Киеве, украинская сторона согласилась на предложение иранской ознакомиться с материалами уголовного дела в судебных органах Ирана, а также на возможность присутствия представителей Украины во время судебного процесса в Иране без права голоса.
"Офис генпрокурора сразу же после переговоров направил письмо о согласовании в рабочем порядке процедуры ознакомления, подготовки необходимых документов и определения украинских представителей в состав делегации. Через 4 месяца никакого ответа от компетентных органов Исламской Республики Иран так и не получено", - говорится в сообщении.
Анонсирование иранской стороной направления дела в суд, по результатам закрытого для пострадавших стран следствия, и непредоставление доступа к материалам украинским прокурорам, свидетельствует о нарушении международных обязательств и о несоблюдении принципа доброй воли, на котором построены украинско-иранские переговоры, добавили у Венедиктовой.
Что было раньше
8 января 2020 года в небе над Ираном был сбит гражданский самолет МАУ на борту которого были 176 пассажиров.
Все люди погибли, среди них также было 11 украинцев. В апреле этого года подозрение в катастрофе самолета объявили 10 иранским чиновникам.