Україна повідомляє про активне пересування військової техніки, боєприпасів та сил рф по всій території Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим оприлюднило оперативну інформацію по ситуації на півострові станом на четвер, 24 березня, пише УНН.
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“Триває активне пересування військової техніки, боєприпасів та залишків особового складу по всій території Кримського півострова. Пересування помічено в містах Сімферополь, Бахчисарай, Феодосія, Джанкой, Армянськ, Красноперекопськ та інші”, - повідомили у представництві.
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Також повідомляється, що аеропорт в Сімферополі лишається закритим, цей термін продовжили до 1 квітня.
Морги та лікарні в Криму залишаються переповненими, ворог продовжує приховувати реальні втрати. За даними представництва, у Криму вже відбулось поховання 18 солдатів армії рф, частина з них — громадяни України.
Мешканці Севастополя протягом усього дня, та особливо вночі, чують гул ракет, які ворог запускає по містах України з акваторії Чорного моря.
Повідомляється, що у частині шкіл на півночі Криму впродовж останнього місяця досі тривають канікули.
Крім того, за даними представництва, чоловікам в Криму активно почали надходити повістки, частину громадян продовжують мобілізувати на війну.
“У зв’язку зі штучною гуманітарною кризою, яку створюють війська рф у Херсонській області, Бердянську та Маріуполі, частина громадян України вимушено їде до Кримського півострова. При перетині адміністративної межі, в них забирають паспорти громадян України, натомість їм видають так звані посвідчення “тимчасового перебування”, - зазначили у відомстві.
Згідно з оприлюдненою інформацією, окупаційні адміністрації рф в Криму приховуючи реальні втрати та початок соціально-економічної кризи, у зв’язку із дією санкцій, проводять масові заходи порушуючи протиепідемічні норми під час пандемії COVID-19, а у публічних виступах заявляють лише про реконструкцію скверів, парків та стадіонів.
Зазначається, що в Криму штучно намагаються дискредитувати кримських татар та сприяють розпалюванню ворожнечі до корінного народу. Куплені пропагандистські пабліки в соціальній мережі ВК, публічно викладають дані кримських татар, які виступають проти війни в Україні.
Нагадаємо
За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, путінська влада готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму, намагаючись реагувати на паніку серед незаконно поселених на півострів громадян рф, де в перших рядах "втікачів" – члени сімей російських офіцерів та силовиків.