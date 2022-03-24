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Украина сообщает об активном передвижении военной техники, боеприпасов и сил рф по всей территории Крыма

Киев • УНН

 • 300773 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым обнародовало оперативную информацию по ситуации на полуострове по состоянию на четверг, 24 марта, пишет УНН.

Украина сообщает об активном передвижении военной техники, боеприпасов и сил рф по всей территории Крыма

Цитата

“Продолжается активное передвижение военной техники, боеприпасов и остатков личного состава по всей территории Крымского полуострова. Передвижение замечено в городах Симферополь, Бахчисарай, Феодосия, Джанкой, Армянск, Красноперекопск и другие”, - сообщили в представительстве.

Детали

Также сообщается, что аэропорт в Симферополе остается закрытым, этот срок продлили до 1 апреля.

Морги и больницы в Крыму остаются переполненными, враг продолжает скрывать реальные потери. По данным представительства, в Крыму уже состоялось захоронение 18 солдат армии рф, часть из них — граждане Украины.

Жители Севастополя в течение всего дня, и особенно ночью, слышат гул ракет, которые враг запускает по городам Украины из акватории Черного моря.

Сообщается, что в части школ на севере Крыма в течение последнего месяца до сих пор продолжаются каникулы.

Кроме того, по данным представительства, мужчинам в Крыму активно начали поступать повестки, часть граждан продолжают мобилизовать на войну.

"В связи с искусственным гуманитарным кризисом, который создают войска рф в Херсонской области, Бердянске и Мариуполе, часть граждан Украины вынужденно едет к Крымскому полуострову. При пересечении административной границы, у них забирают паспорта граждан Украины, взамен им выдают так называемые удостоверения “временного пребывания”, - отметили в ведомстве.

Согласно обнародованной информации, оккупационные администрации рф в Крыму скрывая реальные потери и начало социально-экономического кризиса, в связи с действием санкций, проводят массовые мероприятия нарушая противоэпидемические нормы во время пандемии COVID-19, а в публичных выступлениях заявляют лишь о реконструкции скверов, парков и стадионов.

Отмечается, что в Крыму искусственно пытаются дискредитировать крымских татар и способствуют разжиганию вражды к коренному народу. Купленные пропагандистские паблики в социальной сети ВК, публично выкладывают данные крымских татар, выступающих против войны в Украине.

Напомним

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, путинская власть готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма, пытаясь реагировать на панику среди незаконно поселенных на полуостров граждан рф, где в первых рядах "беглецов" - члены семей русских офицеров и силовиков.

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