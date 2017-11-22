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Україна повідомила західних партнерів про можливі провокації через конфлікт у "ЛНР"

Київ • УНН

 • 12933 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. У зв'язку з конфліктною ситуацією всередині "ЛНР" Україна повідомила західних партнерів про можливі провокації з боку бойовиків. Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

"Ми знаходимося в діалозі з ними (західними партнерами - ред.). Ми їх поінформували про ситуацію, поінформували про те, що можуть бути провокації. Вони разом з нами також дуже уважно слідкують за ситуацією, слідкують за безпекою місії ОБСЄ. Тому в цьому сенсі, контакт відбувається в реальному сенсі", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конфлікт в "ЛНР" може використовуватися для обмеження роботи ОБСЄ

Нагадаємо, 22 листопада була поширена інформація, що у центрі окупованого Луганська з'явилися озброєні люди. Це пов'язали з тим, що ватажок "ЛНР" Ігор Плотницький повідомив про відсторонення від посади "міністра внутрішніх справ" Ігоря Корнета. Водночас у "МВД республіки" заперечили заяви про відставку І.Корнета, назвавши їх чутками.

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