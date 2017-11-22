Украина сообщила западным партнерам о возможных провокациях из-за конфликта в "ЛНР"

"Мы находимся в диалоге с ними (западными партнерами - ред.). Мы их проинформировали о ситуации, сообщили о том, что могут быть провокации. Они вместе с нами также очень внимательно следят за ситуацией, следят за безопасностью миссии ОБСЕ. Поэтому в этом смысле, контакт происходит в реальном смысле", - сказал он.

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Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.