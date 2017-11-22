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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 26622 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 54817 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 74244 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 80716 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 80139 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 63698 просмотра

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Украина сообщила западным партнерам о возможных провокациях из-за конфликта в "ЛНР"

Украина сообщила западным партнерам о возможных провокациях из-за конфликта в "ЛНР"

Киев  •  УНН

 • 12929 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В связи с конфликтной ситуацией внутри "ЛНР" Украина сообщила западным партнерам о возможных провокациях со стороны боевиков. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Мы находимся в диалоге с ними (западными партнерами - ред.). Мы их проинформировали о ситуации, сообщили о том, что могут быть провокации. Они вместе с нами также очень внимательно следят за ситуацией, следят за безопасностью миссии ОБСЕ. Поэтому в этом смысле, контакт происходит в реальном смысле", - сказал он.

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Напомним, 22 ноября была распространена информация, что в центре оккупированного Луганская появились вооруженные люди. Это связали с тем, что главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий сообщил об отстранении от должности "министра внутренних дел" Игоря Корнета. В то же время в "МВД республики" отрицали заявления об отставке И.Корнета, назвав их слухами.

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